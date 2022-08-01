01 августа 2022

В ХМАО надзор за колониями доверили прокурору из Сургута

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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд, обвинительная речь
До назначения Сергей Литвинцев 12 проработал в прокуратуре ХМАО Фото:

В ХМАО назначили нового прокурора за надзором по исполнению законодательства в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Литвинцев Сергей Александрович назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщили в ведомстве.

Известно, что Сергей Литвинцев учился в Уральском государственной юридической академии. В 2010 году поступил на службу помощником прокурора в городе Югорск. С 2012 года переведен на службу в город Когалым, а после в город Сургут.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД. На должность руководителя перевели полицейского из Радужного.

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В ХМАО назначили нового прокурора за надзором по исполнению законодательства в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Литвинцев Сергей Александрович назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщили в ведомстве. Известно, что Сергей Литвинцев учился в Уральском государственной юридической академии. В 2010 году поступил на службу помощником прокурора в городе Югорск. С 2012 года переведен на службу в город Когалым, а после в город Сургут. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД. На должность руководителя перевели полицейского из Радужного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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