В ХМАО надзор за колониями доверили прокурору из Сургута

02 августа 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

До назначения Сергей Литвинцев 12 проработал в прокуратуре ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО назначили нового прокурора за надзором по исполнению законодательства в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Литвинцев Сергей Александрович назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщили в ведомстве. Известно, что Сергей Литвинцев учился в Уральском государственной юридической академии. В 2010 году поступил на службу помощником прокурора в городе Югорск. С 2012 года переведен на службу в город Когалым, а после в город Сургут. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД. На должность руководителя перевели полицейского из Радужного.

В ХМАО назначили нового прокурора за надзором по исполнению законодательства в исправительных учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Литвинцев Сергей Александрович назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщили в ведомстве. Известно, что Сергей Литвинцев учился в Уральском государственной юридической академии. В 2010 году поступил на службу помощником прокурора в городе Югорск. С 2012 года переведен на службу в город Когалым, а после в город Сургут. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД. На должность руководителя перевели полицейского из Радужного.