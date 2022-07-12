В ХМАО назначили нового начальника ГИБДД

В Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД
Новым главной ГИБДД в Нижневартовском районе стал Виктор Андрушко. Ранее он занимал должность руководителя автоинспекции Радужного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Виктора Андрушко назначили на должность руководителя ГИБДД Нижневартовского района. Какое-то время он исполнял обязанности, теперь произошло назначение», — сказали в полиции.
Ранее URA.RU писало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. На посту он сменил Александра Фисенко.
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