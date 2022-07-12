12 июля 2022

В ХМАО назначили нового начальника ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
В Нижневартовском районе назначили нового начальника ГИБДД Фото:

Новым главной ГИБДД в Нижневартовском районе стал Виктор Андрушко. Ранее он занимал должность руководителя автоинспекции Радужного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Виктора Андрушко назначили на должность руководителя ГИБДД Нижневартовского района. Какое-то время он исполнял обязанности, теперь произошло назначение», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. На посту он сменил Александра Фисенко.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Новым главной ГИБДД в Нижневартовском районе стал Виктор Андрушко. Ранее он занимал должность руководителя автоинспекции Радужного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Виктора Андрушко назначили на должность руководителя ГИБДД Нижневартовского района. Какое-то время он исполнял обязанности, теперь произошло назначение», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. На посту он сменил Александра Фисенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...