В Челябинске на улице нашли тело младенца, рожденного бездомной

02 августа 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

На месте работает следственно-оперативная группа Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске прохожие нашли на улице младенца, завернутого в пеленку. Ребенок оказался мертв, его мать установлена, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сообщение поступило около 17:00 2 августа от прохожих, которые нашли около дома в Калининском районе сверсток, а в нем оказался младенец без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицию. Его мать установили, она оказалась лицом без определенного места жительства, говорит, что родила накануне ребенка, который оказался мертв», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там прокомментируют позднее.

В Челябинске прохожие нашли на улице младенца, завернутого в пеленку. Ребенок оказался мертв, его мать установлена, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сообщение поступило около 17:00 2 августа от прохожих, которые нашли около дома в Калининском районе сверсток, а в нем оказался младенец без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицию. Его мать установили, она оказалась лицом без определенного места жительства, говорит, что родила накануне ребенка, который оказался мертв», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там прокомментируют позднее.