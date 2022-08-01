В Челябинске на улице нашли тело младенца, рожденного бездомной

На месте работает следственно-оперативная группа
В Челябинске прохожие нашли на улице младенца, завернутого в пеленку. Ребенок оказался мертв, его мать установлена, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Сообщение поступило около 17:00 2 августа от прохожих, которые нашли около дома в Калининском районе сверсток, а в нем оказался младенец без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицию. Его мать установили, она оказалась лицом без определенного места жительства, говорит, что родила накануне ребенка, который оказался мертв», — рассказал источник.
В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там прокомментируют позднее.
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