В Тагиле пересмотрят дело силовика, избившего людей в магазине

02 августа 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Дело Кураева рассматривали в Тагилстроевском суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Нижнего Тагила пересмотрит решение об условно-досрочном освобождении сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который с коллегами избил пятерых человек в магазине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении Кураева Алексея Александровича. Материал направлен на новое разбирательство в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе. Кураев признан виновным в превышении должностных полномочий за инцидент в 2018 году, когда он совместно с полицейскими Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым проводил обыски в магазине Омской области. В частности, пострадал ребенок и его мать. За этот инцидент силовиков отправили в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский районный суд счел возможным освободить Кураева условно-досрочно, с чем не согласились сторонники потерпевших.

Суд Нижнего Тагила пересмотрит решение об условно-досрочном освобождении сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который с коллегами избил пятерых человек в магазине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении Кураева Алексея Александровича. Материал направлен на новое разбирательство в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе. Кураев признан виновным в превышении должностных полномочий за инцидент в 2018 году, когда он совместно с полицейскими Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым проводил обыски в магазине Омской области. В частности, пострадал ребенок и его мать. За этот инцидент силовиков отправили в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский районный суд счел возможным освободить Кураева условно-досрочно, с чем не согласились сторонники потерпевших.