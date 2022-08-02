В Тагиле пересмотрят дело силовика, избившего людей в магазине

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Дело Кураева рассматривали в Тагилстроевском суде Фото:

Суд Нижнего Тагила пересмотрит решение об условно-досрочном освобождении сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который с коллегами избил пятерых человек в магазине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении Кураева Алексея Александровича. Материал направлен на новое разбирательство в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе.

Кураев признан виновным в превышении должностных полномочий за инцидент в 2018 году, когда он совместно с полицейскими Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым проводил обыски в магазине Омской области. В частности, пострадал ребенок и его мать. За этот инцидент силовиков отправили в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский районный суд счел возможным освободить Кураева условно-досрочно, с чем не согласились сторонники потерпевших.

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Суд Нижнего Тагила пересмотрит решение об условно-досрочном освобождении сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который с коллегами избил пятерых человек в магазине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении Кураева Алексея Александровича. Материал направлен на новое разбирательство в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе. Кураев признан виновным в превышении должностных полномочий за инцидент в 2018 году, когда он совместно с полицейскими Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым проводил обыски в магазине Омской области. В частности, пострадал ребенок и его мать. За этот инцидент силовиков отправили в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский районный суд счел возможным освободить Кураева условно-досрочно, с чем не согласились сторонники потерпевших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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