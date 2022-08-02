Депутат ГД Лисовский ждет уменьшения поддельных соков в стране

Депутат ГД Сергей Лисовский одобрил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский одобрил возможное сокращение объема некачественных соков на внутреннем рынке из-за того, что производители перестанут закупать импортный сироп для их производства. Об этом он рассказал в интервью.

«Хорошо, что снизится [объем], потому что тот суррогат, который нам предлагали под видом соков, никакого отношения к ним не имеет, тем более к полезности», — поделился мнением Лисовский в разговоре с журналистами «Радиоточки Национальной службы новостей». Ожидается, что рынок упадет примерно на 10%. Политик назвал текущую ситуацию хорошей возможностью для возвращения на полки качественных соков.

Лисовский полагает, что российским производителям теперь придется закупать отечественные фрукты и овощи для изготовления напитков. Ранее заводы могли привезти сиропы неизвестного происхождения из-за границы и «гнать бурду».

Член комитета по аграрной политике предсказал, что исчезновение сиропа из состава соков сделает их заметно дороже. Однако, по мнению политика, литр такого натурального напитка по полезности сможет заменить десять литров разведенного сока.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Лисовский отверг домыслы о нехватке зерна в стране. Политик назвал проблему с нехваткой зерна надуманной.