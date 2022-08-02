Пермяки придумали способ модернизировать космические ракеты

Специалисты предлагают использовать в космических аппаратах специальный композиционный материал Фото: Роскосмос

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить прочность ракет и другой космической техники. Специалисты вуза предлагают использовать в аппаратах для исследования космоса базальтовое волокно. Это композиционный материал, который позволяет технике выдерживать сильные перегрузки и большие перепады температур.

«Преимущество базальтового волокна над стеклопластиком и металлическими сплавами заключается в высоких механических, физико-химических и тепловых характеристиках. Это дает возможность производить намотку меньшего количества слоев при армировании, тем самым не увеличивая массу изделия и сокращая затраты при производстве ракет и других космических аппаратов», — приводит слова доцента кафедры экономики и управления промышленным производством Светланы Пономаревой пресс-служба ПНИПУ.

По словам ученых, базальтопластик можно использовать для труб в конструкциях рам ракетных двигателей и посадочных модулей. Также данный композиционный материал можно применять в камерах сгорания реактивных систем малой мощности и для теплозащиты космической техники.

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