Блинкен переложил ответственность за провокацию США на Китай 01 августа 2022 в 23:30 Размер текста - 17 + Если поездка Нэнси Пелоси в Тайвань спровоцирует Китай, то США в этом не будут виноваты, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». Официальный представитель китайского МИД Цао Уи заявил, что Китай готов похоронить любого врага, вторгающегося на его земли. Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». Официальный представитель китайского МИД Цао Уи заявил, что Китай готов похоронить любого врага, вторгающегося на его земли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям