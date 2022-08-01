Блинкен переложил ответственность за провокацию США на Китай

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Если поездка Нэнси Пелоси в Тайвань спровоцирует Китай, то США в этом не будут виноваты, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». Официальный представитель китайского МИД Цао Уи заявил, что Китай готов похоронить любого врага, вторгающегося на его земли.

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Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». Официальный представитель китайского МИД Цао Уи заявил, что Китай готов похоронить любого врага, вторгающегося на его земли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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