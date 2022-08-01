Блинкен переложил ответственность за провокацию США на Китай

Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки.
Если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань приведет к напряженности, то ответственность за это понесет Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если [Пелоси] решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать какой-либо кризис или эскалацию конфликта из-за этого, то ответственность будет лежать полностью на Пекине», — сказал Энтони Блинкен, выступая с речью для прессы в ООН. Также он подчеркнул, что Нэнси Пелоси сама принимает решение по поводу этой поездки. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». Официальный представитель китайского МИД Цао Уи заявил, что Китай готов похоронить любого врага, вторгающегося на его земли.