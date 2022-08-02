В Перми ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Последний раз ребенка видели 30 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми пропал 11-летний Никита Головнин. Последний раз ребенка видели 30 июля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Куйбышева. Об этом сообщается на странице поискового отряда имени Ирины Бухановой соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Головнин Никита Владимирович, 11 лет. 30 июля днем вышел из СРЦН „Радуга“, с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении, опубликованном волонтерами. В нем также сообщается, что мальчик был одет в белую футболку и черные штаны с белым рисунком, а на руке носил синий браслет.

URA.RU рассказывало также о пропавших в разное время в Перми 10-летних мальчиках. Детей нашли спустя несколько суток живыми и невредимыми.