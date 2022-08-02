В ДТП с врезавшимся в челябинский отель автобусом пострадали трое

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три человека пострадали в дорожной аварии с участием легкового автомобиля и автобуса, который врезался в крыльцо отеля «Виктория» в Челябинске. Такие данные URA.RU озвучили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«В ДТП на Комсомольском проспекте пострадали три человека. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия. Один пациент госпитализирован в медицинскую организацию в состоянии легкой степени тяжести, два человека после оказания необходимой медпомощи направлены на амбулаторное наблюдение», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГИБДД города URA.RU уточнили, что все пострадавшие взрослые, несовершеннолетних среди них нет. Сотрудники ГИБДД продолжают проверку по обстоятельствам аварии.

Авария произошла на Комсомольском проспекте. Пассажирский автобус подрезало маршрутное такси. После этого автобус выехал на встречную полосу, зацепил легковой автомобиль и, сломав забор, врезался в крыльцо отеля «Виктория». В общественном транспорте пассажиров не было, пострадали люди, находившийся в салоне легкового автомобиля Opel.