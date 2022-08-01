В причинах аварии разбирается ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске пассажирский автобус, уходя от столкновения с маршрутным такси, врезался в легковой автомобиль и затем в здание отеля «Виктория». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, травмы получили две пассажирки легковушки.

«2 августа в 06:59 водитель автобуса „НЕФАЗ“, мужчина 1969 года рождения, двигался по Комсомольскому проспекту прямо, проехав пересечение Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев, водитель автобуса не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, после чего врезался в стоящий автомобиль Opel Mokka, за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения. От удара Opel cтолкнулся с „Лада Гранта“, за рулем которого была женщина 1974 года рождения. После ДТП автобус и Opel врезались в забор, затем автобус совершил наезд на крыльцо гостиницы „Виктория“», — рассказали в пресс-службе.

В ДТП получили травмы две пассажирки Opel: женщины 1955 и 1981 годов рождения. В автобусе пассажиров не было, путевая документация в наличии.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

ДТП зафиксировала видеокамера компании Интерсвязь. На видео показано, что автобус уходит от столкновения с подрезавшей его маршруткой, которая резко выезжает с остановки. Маршрутка после этого не останавливается и уезжает.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения пресс-служба ГИБДД города Челябинска

Автобус протаранил здание отеля пресс-служба ГИБДД города Челябинска