В курганской больнице из-за увольнения врачей закрыли отделения

В депздраве надеются, что врачи вернутся осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринской больнице скорой медицинской помощи (Курганская область) из-за увольнения врачей закрыли два отделения — кардиологическое и онкологическое. Всех работников отделений направили в отпуска, а пациентов — домой или в другие больницы, рассказал URA.RU источник, близкий к сфере здравоохранения.

«В Шадринской БСМП всех сотрудников двух отделений — кардиологии и онкологии — отправили в отпуска. Это больше двадцати медсестер и санитаров. Пациентов раскидали по другим больницам (в Курган и Шадринскую ЦРБ), некоторых выписали домой. По одной из версий, работников отправили в отпуск из-за увольнения врачей. Медики опасаются ликвидации отделений», — сказал источник, близкий к сфере здравоохранения.

Представители областного департамента здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что в Шадринской БСМП врач-кардиолог и врач-онколог временно уволились для перерасчета пенсии, и в сентябре оба врача планируют вернуться на работу в медицинскую организацию. Планируется, что после возвращения врачей отделения возобновят работу.

«В настоящее время медицинская помощь пациентам г. Шадринска по профилям „кардиология“ и „онкология“ оказывается в соответствии с маршрутизацией. Оказание экстренной помощи по профилю „кардиология“ на базе терапевтического отделения Шадринской ЦРБ, для оказания плановой помощи пациенты направляются в Курганский областной кардиологический диспансер. Для оказания помощи по профилю „онкология“ пациенты направляются в ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи) в Шадринской поликлинике, для хирургического лечения — в Курганской областной онкологический диспансер», — говорится в ответе ведомства.