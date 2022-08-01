Власти ХМАО ищут идеи для борьбы с терроризмом

02 августа 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

В ХМАО пройдет конкурс на лучшую практику борьбы с идеями терроризма Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО запускают конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. Эта идея была озвучена главой региона Натальей Комаровой на очередном заседании антитеррористической комиссии. Информация с заседания была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Для привлечения более широкого круга единомышленников к деятельности по формированию антитеррористического сознания в обществе предлагаю комиссии утвердить положение о порядке проведения в сентябре 2022 года регионального конкурса лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма», — цитируют слова Комаровой. Глава региона попросила всех присутствующих довести информацию о конкурсе всем потенциальным участникам. А это активная молодежь, учащиеся, представители организаций социальной сферы и общественных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что главы тюменской «матрешки» обсудили терроризм на совещании с ФСБ. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приняли участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма.

В ХМАО запускают конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. Эта идея была озвучена главой региона Натальей Комаровой на очередном заседании антитеррористической комиссии. Информация с заседания была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Для привлечения более широкого круга единомышленников к деятельности по формированию антитеррористического сознания в обществе предлагаю комиссии утвердить положение о порядке проведения в сентябре 2022 года регионального конкурса лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма», — цитируют слова Комаровой. Глава региона попросила всех присутствующих довести информацию о конкурсе всем потенциальным участникам. А это активная молодежь, учащиеся, представители организаций социальной сферы и общественных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что главы тюменской «матрешки» обсудили терроризм на совещании с ФСБ. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приняли участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма.