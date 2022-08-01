01 августа 2022

Власти ХМАО ищут идеи для борьбы с терроризмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, заседание, комарова наталья
В ХМАО пройдет конкурс на лучшую практику борьбы с идеями терроризма Фото:

В ХМАО запускают конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. Эта идея была озвучена главой региона Натальей Комаровой на очередном заседании антитеррористической комиссии. Информация с заседания была опубликована на сайте правительства ХМАО.

«Для привлечения более широкого круга единомышленников к деятельности по формированию антитеррористического сознания в обществе предлагаю комиссии утвердить положение о порядке проведения в сентябре 2022 года регионального конкурса лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма», — цитируют слова Комаровой.

Глава региона попросила всех присутствующих довести информацию о конкурсе всем потенциальным участникам. А это активная молодежь, учащиеся, представители организаций социальной сферы и общественных организаций.

Ранее URA.RU сообщало, что главы тюменской «матрешки» обсудили терроризм на совещании с ФСБ. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приняли участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма.

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В ХМАО запускают конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. Эта идея была озвучена главой региона Натальей Комаровой на очередном заседании антитеррористической комиссии. Информация с заседания была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Для привлечения более широкого круга единомышленников к деятельности по формированию антитеррористического сознания в обществе предлагаю комиссии утвердить положение о порядке проведения в сентябре 2022 года регионального конкурса лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма», — цитируют слова Комаровой. Глава региона попросила всех присутствующих довести информацию о конкурсе всем потенциальным участникам. А это активная молодежь, учащиеся, представители организаций социальной сферы и общественных организаций. Ранее URA.RU сообщало, что главы тюменской «матрешки» обсудили терроризм на совещании с ФСБ. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО приняли участие в совещании с представителями регионального управления ФСБ, которое было посвящено организации информирования населения о противодействии терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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