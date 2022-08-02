Фаворит на пост премьера Британии пообещала защищать Путина

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
После своего «общения» она рассказала, что введет самые жесткие санкции в отношении России Фото:

Министр иностранных дел Великобритании, главный претендент на пост премьер-министра страны Лиз Трасс пообещала публике, что встанет на защиту президента России Владимира Путина. Однако сразу же после этого Трасс заявила, что введет самые жесткие санкции в отношении РФ.

«Я также буду продолжать защищать Владимира Путина! Сейчас я ввожу в действие самый жесткий режим санкций в отношении России», — приводит слова Трасс, выступавшей на мероприятии TalkTV, издание Express.

Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова вызвать Путина на разговор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее предложение словами о дипломатической сдержанности Лондона.

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Министр иностранных дел Великобритании, главный претендент на пост премьер-министра страны Лиз Трасс пообещала публике, что встанет на защиту президента России Владимира Путина. Однако сразу же после этого Трасс заявила, что введет самые жесткие санкции в отношении РФ. «Я также буду продолжать защищать Владимира Путина! Сейчас я ввожу в действие самый жесткий режим санкций в отношении России», — приводит слова Трасс, выступавшей на мероприятии TalkTV, издание Express. Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова вызвать Путина на разговор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее предложение словами о дипломатической сдержанности Лондона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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