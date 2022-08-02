Мэр Екатеринбурга выдернул депутатов с каникул из-за Куйвашева

02 августа 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Вместе с Алексеем Орловым на встречу пришел его зам по политике Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Депутатам-одномандатникам гордумы Екатеринбурга пришлось прервать отдых. Их вызвали на разговор к мэру Алексею Орлову, посвященный избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок. «[Депутатам] озвучили, что необходимо включиться в работу по поддержке Куйвашева, агитировать за него в своих округах, актуализировать мобилизационные сетки», — рассказал URA.RU один из участников встречи. По его словам, Орлов также дал понять: поддерживая Куйвашева, каждый из депутатов увеличивает свои шансы на переизбрание в 2023 году (списки кандидатов будет согласовывать лично глава региона). Другой собеседник заметил, что присутствовали не все депутаты. «Человек пять, по-моему, не пришли», — поделился он. Впрочем, представитель горадминистрации привел данные о стопроцентной явке. Получить комментарий вице-мэра по политике Сергея Плахотина, сопровождавшего Орлова на совещании, к моменту публикации не удалось: он проигнорировал звонок. Новость по теме Екатеринбургских миллионеров подключают к выборам Куйвашева. Инсайд с тайных бесед в мэрии Депутаты ушли на каникулы в конце июня. Изначально предполагалось, что отдых они прервут только 9 августа. На этот день намечено очередное заседание. Хотя кто-то из политиков включится в работу уже утром 3 августа, когда пройдет заседание комиссии по местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало, что окружение Орлова начало встречи с местными бизнесменами. На данном этапе их просят лишь оказать содействие в мобилизации сторонников «Единой России» 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутатам-одномандатникам гордумы Екатеринбурга пришлось прервать отдых. Их вызвали на разговор к мэру Алексею Орлову, посвященный избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок. «[Депутатам] озвучили, что необходимо включиться в работу по поддержке Куйвашева, агитировать за него в своих округах, актуализировать мобилизационные сетки», — рассказал URA.RU один из участников встречи. По его словам, Орлов также дал понять: поддерживая Куйвашева, каждый из депутатов увеличивает свои шансы на переизбрание в 2023 году (списки кандидатов будет согласовывать лично глава региона). Другой собеседник заметил, что присутствовали не все депутаты. «Человек пять, по-моему, не пришли», — поделился он. Впрочем, представитель горадминистрации привел данные о стопроцентной явке. Получить комментарий вице-мэра по политике Сергея Плахотина, сопровождавшего Орлова на совещании, к моменту публикации не удалось: он проигнорировал звонок. Депутаты ушли на каникулы в конце июня. Изначально предполагалось, что отдых они прервут только 9 августа. На этот день намечено очередное заседание. Хотя кто-то из политиков включится в работу уже утром 3 августа, когда пройдет заседание комиссии по местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало, что окружение Орлова начало встречи с местными бизнесменами. На данном этапе их просят лишь оказать содействие в мобилизации сторонников «Единой России» 11 сентября.