Мэр Екатеринбурга выдернул депутатов с каникул из-за Куйвашева

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Совет неравнодушных горожан. Екатеринбург
Вместе с Алексеем Орловым на встречу пришел его зам по политике Сергей Плахотин Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Депутатам-одномандатникам гордумы Екатеринбурга пришлось прервать отдых. Их вызвали на разговор к мэру Алексею Орлову, посвященный избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок.

«[Депутатам] озвучили, что необходимо включиться в работу по поддержке Куйвашева, агитировать за него в своих округах, актуализировать мобилизационные сетки», — рассказал URA.RU один из участников встречи. По его словам, Орлов также дал понять: поддерживая Куйвашева, каждый из депутатов увеличивает свои шансы на переизбрание в 2023 году (списки кандидатов будет согласовывать лично глава региона).

Другой собеседник заметил, что присутствовали не все депутаты. «Человек пять, по-моему, не пришли», — поделился он. Впрочем, представитель горадминистрации привел данные о стопроцентной явке. Получить комментарий вице-мэра по политике Сергея Плахотина, сопровождавшего Орлова на совещании, к моменту публикации не удалось: он проигнорировал звонок.

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Депутаты ушли на каникулы в конце июня. Изначально предполагалось, что отдых они прервут только 9 августа. На этот день намечено очередное заседание. Хотя кто-то из политиков включится в работу уже утром 3 августа, когда пройдет заседание комиссии по местному самоуправлению.

Ранее URA.RU писало, что окружение Орлова начало встречи с местными бизнесменами. На данном этапе их просят лишь оказать содействие в мобилизации сторонников «Единой России» 11 сентября.

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Депутатам-одномандатникам гордумы Екатеринбурга пришлось прервать отдых. Их вызвали на разговор к мэру Алексею Орлову, посвященный избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок. «[Депутатам] озвучили, что необходимо включиться в работу по поддержке Куйвашева, агитировать за него в своих округах, актуализировать мобилизационные сетки», — рассказал URA.RU один из участников встречи. По его словам, Орлов также дал понять: поддерживая Куйвашева, каждый из депутатов увеличивает свои шансы на переизбрание в 2023 году (списки кандидатов будет согласовывать лично глава региона). Другой собеседник заметил, что присутствовали не все депутаты. «Человек пять, по-моему, не пришли», — поделился он. Впрочем, представитель горадминистрации привел данные о стопроцентной явке. Получить комментарий вице-мэра по политике Сергея Плахотина, сопровождавшего Орлова на совещании, к моменту публикации не удалось: он проигнорировал звонок. Депутаты ушли на каникулы в конце июня. Изначально предполагалось, что отдых они прервут только 9 августа. На этот день намечено очередное заседание. Хотя кто-то из политиков включится в работу уже утром 3 августа, когда пройдет заседание комиссии по местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало, что окружение Орлова начало встречи с местными бизнесменами. На данном этапе их просят лишь оказать содействие в мобилизации сторонников «Единой России» 11 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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