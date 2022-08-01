Свердловский губернатор вступил в борьбу за переизбрание. Фото

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Предвыборные плакаты с Евгением Куйвашевым. Екатеринбург
Евгений Куйвашев начал агитационную кампанию Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запустил агитационную кампанию перед сентябрьскими выборами. Первые билборды с его изображением и именем заметили в Екатеринбурге и под Первоуральском. Как и предрекали источники URA.RU, обширной и массовой его агитация не стала.

Предвыборные баннеры Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», выполнены в двух вариантах. На плакатах первого вида нет изображений самого кандидата. На них размещены пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая и один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных».

На баннерах второго типа с тем же слоганом фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. Характерно, что на плакатах нет каких-либо упоминаний «Единой России». Годом ранее, на выборах-2021 в Госдуму, придуманные командой Куйвашева баннеры «Это волнует каждого из нас» вызывали вопросы в Москве именно по этой причине: на агитации с губернатором отсутствовала символика партии. Позднее, впрочем, на улицах появились и такие плакаты.

Ранее источники URA.RU сообщали, что предвыборный штаб Куйвашева решил отказаться от активной и широкой агитации. По данным агентства, эту идею продвигал московский политтехнолог Глеб Кузнецов, которого называют главным идеологом кампании Куйвашева.

Предвыборные плакаты с Евгением Куйвашевым. Екатеринбург
Фото:
Предвыборные плакаты с Евгением Куйвашевым. Екатеринбург
Фото:
Предвыборные плакаты с Евгением Куйвашевым. Екатеринбург
Фото:
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запустил агитационную кампанию перед сентябрьскими выборами. Первые билборды с его изображением и именем заметили в Екатеринбурге и под Первоуральском. Как и предрекали источники URA.RU, обширной и массовой его агитация не стала. Предвыборные баннеры Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», выполнены в двух вариантах. На плакатах первого вида нет изображений самого кандидата. На них размещены пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая и один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных». На баннерах второго типа с тем же слоганом фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. Характерно, что на плакатах нет каких-либо упоминаний «Единой России». Годом ранее, на выборах-2021 в Госдуму, придуманные командой Куйвашева баннеры «Это волнует каждого из нас» вызывали вопросы в Москве именно по этой причине: на агитации с губернатором отсутствовала символика партии. Позднее, впрочем, на улицах появились и такие плакаты. Ранее источники URA.RU сообщали, что предвыборный штаб Куйвашева решил отказаться от активной и широкой агитации. По данным агентства, эту идею продвигал московский политтехнолог Глеб Кузнецов, которого называют главным идеологом кампании Куйвашева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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