Евгений Куйвашев начал агитационную кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запустил агитационную кампанию перед сентябрьскими выборами. Первые билборды с его изображением и именем заметили в Екатеринбурге и под Первоуральском. Как и предрекали источники URA.RU, обширной и массовой его агитация не стала.

Предвыборные баннеры Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», выполнены в двух вариантах. На плакатах первого вида нет изображений самого кандидата. На них размещены пейзажи Екатеринбурга, кадры из заводских цехов или фото уборки урожая и один из двух слоганов: «Урал выбирает сильных» или «Урал выбирает надежных».

На баннерах второго типа с тем же слоганом фигурирует сам Куйвашев, снятый по пояс в белой рубашке. Характерно, что на плакатах нет каких-либо упоминаний «Единой России». Годом ранее, на выборах-2021 в Госдуму, придуманные командой Куйвашева баннеры «Это волнует каждого из нас» вызывали вопросы в Москве именно по этой причине: на агитации с губернатором отсутствовала символика партии. Позднее, впрочем, на улицах появились и такие плакаты.

Ранее источники URA.RU сообщали, что предвыборный штаб Куйвашева решил отказаться от активной и широкой агитации. По данным агентства, эту идею продвигал московский политтехнолог Глеб Кузнецов, которого называют главным идеологом кампании Куйвашева.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU