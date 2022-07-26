Губернаторские выборы, на которых Евгений Куйвашев — главный фаворит, намечены на 11 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Мэрия Екатеринбурга запустила переговоры с бизнесменами по поводу их участия в избирательной кампании губернатора Евгения Куйвашева. По словам источника URA.RU, предпринимателей — прежде всего крупных застройщиков — убеждают оказать не только мобилизационную, но и финансовую поддержку. При этом второй информированный источник утверждает, что речь пока только про мобилизацию.

«[Вице-мэр по стройке Рустам] Галямов действительно начал приглашать к себе девелоперов. Но, поскольку задачу собирать деньги еще никто ему не ставил, предмет подобных встреч — лишь помощь с мобилизацией в день голосования (11 сентября — прим. ред.)», — рассказал собеседник.

Так как коммуникация с крупнейшими предприятиями Екатеринбурга и Свердловской области замкнута на Куйвашеве и его ближайшем окружении, мэрия в первую очередь рассчитывает на деньги из регионального избирательного фонда. Однако ввиду того, что понимания, будет ли профинансирован городской электоральный проект по поддержке Куйвашева областью, до сих пор нет, третий источник URA.RU во власти уверен, что Галямов и его шеф, мэр Алексей Орлов, в начале августа начнут более предметное общение с местными миллионерами.

Похожая ситуация была в 2021 году, во время выборов в Госдуму и заксобрание. Советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев, распоряжавшийся областным предвыборным бюджетом, не хотел давать деньги мэрии — из-за конфликта с другим замом Орлова, Сергеем Плахотиным (отвечает за политику и СМИ). Чтобы не провалить выборы, мэрии тогда так же пришлось собирать деньги своими силами — и тоже при помощи Галямова.

Оперативно уточнить у него текущий расклад не удалось. Галямов отказался отвечать на вопросы корреспондента.