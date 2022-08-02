02 августа 2022
01 августа 2022

Полиция нашла тюменца, заставившего детей извиняться на коленях

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция составила административные протоколы на тюменца 1990 года рождения Фото:

Сотрудники полиции установили личность жителя Тюмени, который ранее заставил двух детей встать на колени и извиниться. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. Как стало известно, на мужчину 1990 года рождения были составлены административные протоколы.

«В отношении гражданина 1990 года рождения составлены административные протоколы. Его личность была установлена 29 июля», — сообщили в пресс-службе УМВД изданию 72.ru.

В ведомстве также добавили, что были установлены и личности подростков. При этом законные представители детей в полицию не обращались.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Тюмени заставил двух детей встать на колени, чтобы проучить их за оскорбление своего сына. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах видеозаписи: взрослый мужчина ударил одного из подростков по затылку, а позже заставил их извиняться на коленях.

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Сотрудники полиции установили личность жителя Тюмени, который ранее заставил двух детей встать на колени и извиниться. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. Как стало известно, на мужчину 1990 года рождения были составлены административные протоколы. «В отношении гражданина 1990 года рождения составлены административные протоколы. Его личность была установлена 29 июля», — сообщили в пресс-службе УМВД изданию 72.ru. В ведомстве также добавили, что были установлены и личности подростков. При этом законные представители детей в полицию не обращались. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Тюмени заставил двух детей встать на колени, чтобы проучить их за оскорбление своего сына. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах видеозаписи: взрослый мужчина ударил одного из подростков по затылку, а позже заставил их извиняться на коленях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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