Полиция нашла тюменца, заставившего детей извиняться на коленях

03 августа 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Полиция составила административные протоколы на тюменца 1990 года рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции установили личность жителя Тюмени, который ранее заставил двух детей встать на колени и извиниться. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. Как стало известно, на мужчину 1990 года рождения были составлены административные протоколы. «В отношении гражданина 1990 года рождения составлены административные протоколы. Его личность была установлена 29 июля», — сообщили в пресс-службе УМВД изданию 72.ru. В ведомстве также добавили, что были установлены и личности подростков. При этом законные представители детей в полицию не обращались. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Тюмени заставил двух детей встать на колени, чтобы проучить их за оскорбление своего сына. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах видеозаписи: взрослый мужчина ударил одного из подростков по затылку, а позже заставил их извиняться на коленях.

Сотрудники полиции установили личность жителя Тюмени, который ранее заставил двух детей встать на колени и извиниться. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД. Как стало известно, на мужчину 1990 года рождения были составлены административные протоколы. «В отношении гражданина 1990 года рождения составлены административные протоколы. Его личность была установлена 29 июля», — сообщили в пресс-службе УМВД изданию 72.ru. В ведомстве также добавили, что были установлены и личности подростков. При этом законные представители детей в полицию не обращались. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина из Тюмени заставил двух детей встать на колени, чтобы проучить их за оскорбление своего сына. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах видеозаписи: взрослый мужчина ударил одного из подростков по затылку, а позже заставил их извиняться на коленях.