Отец ребенка вмешался в конфликт детей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени мужчина заставил встать на колени двух школьников, чтобы проучить их за оскорбление своего маленького ребенка. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».

«Житель Тюмени избил школьников и заставил их встать на колени. Таким образом сибиряк решил проучить детей, которые якобы оскорбили его сына. По нашей информации, „яжбатя“ живет в доме на улице Котельщиков. Мужчина разгневался, увидев свое чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали», — говорится в сообщении. Кроме того, было добавлено видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчина дает подзатыльник одному из мальчиков. А после непродолжительной беседы просит школьников встать на колени.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о подобной ситуации. Так, женщина из Тюмени решила вмешаться в конфликт детей и ее сына. Она заставила подростков встать на колени и извиниться.