28 июля 2022
27 июля 2022

В Тюмени отец заступился за сына, поставив школьников на колени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец ребенка вмешался в конфликт детей (архивное фото) Фото:

В Тюмени мужчина заставил встать на колени двух школьников, чтобы проучить их за оскорбление своего маленького ребенка. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».

«Житель Тюмени избил школьников и заставил их встать на колени. Таким образом сибиряк решил проучить детей, которые якобы оскорбили его сына. По нашей информации, „яжбатя“ живет в доме на улице Котельщиков. Мужчина разгневался, увидев свое чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали», — говорится в сообщении. Кроме того, было добавлено видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчина дает подзатыльник одному из мальчиков. А после непродолжительной беседы просит школьников встать на колени.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о подобной ситуации. Так, женщина из Тюмени решила вмешаться в конфликт детей и ее сына. Она заставила подростков встать на колени и извиниться.

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В Тюмени мужчина заставил встать на колени двух школьников, чтобы проучить их за оскорбление своего маленького ребенка. Об этом сообщает telegram-канал «Mash». «Житель Тюмени избил школьников и заставил их встать на колени. Таким образом сибиряк решил проучить детей, которые якобы оскорбили его сына. По нашей информации, „яжбатя“ живет в доме на улице Котельщиков. Мужчина разгневался, увидев свое чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали», — говорится в сообщении. Кроме того, было добавлено видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина дает подзатыльник одному из мальчиков. А после непродолжительной беседы просит школьников встать на колени. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобной ситуации. Так, женщина из Тюмени решила вмешаться в конфликт детей и ее сына. Она заставила подростков встать на колени и извиниться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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