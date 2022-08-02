Челябинский агрокомплекс «Утиные фермы» продают с молотка

Птичники находятся в залоге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Агрокомплекс «Утиные фермы» (Красноармейский район Челябинской области), признанный банкротом, выставлен на торги с начальной стоимостью 542 млн рублей. Организатором торгов значится арбитражный управляющий Сергей Сидоров.

«Производственно-технологический комплекс ООО „Утиные фермы“ предназначен для осуществления предпринимательской деятельности. Начальная продажная стоимость имущества составляет 542 204 000 (пятьсот сорок два миллиона двести четыре тысячи) рублей, из которых имущество стоимостью 501 369 000 (пятьсот один миллион триста шестьдесят девять тысяч) рублей находится в залоге ООО „ИнвестСтрой“», — говорится в документах, размещенных на сайте единого агрегатора электронных торгов.

В лот входят недостроенные птичники в Красноармейском районе с готовностью 95%, инкубаторий, утилизационный цех, цех убоя и переработки, земельные участки, оборудование и прочее. Также продается товарный знак «Уткино» в отношении товаров 29 классов, таких как мясо, птица и дичь, консервы и прочее. Он не находится в залоге и стоит 17 тысяч рублей. Заявки принимаются до 8 августа.

Агрокомплекс ООО «Утиные фермы» с годовым расчетным объемом продукции до 6,5 тысячи тонн начали строить в селе Миасском в Красноармейском районе в 2015 году. Однако предприятие обанкротилось, на нем было введено конкурсное производство. Бывший директор и владелец агрокомплекса Сергей Костенко в 2019 году был осужден по статье о сокрытии средств организации, за счет которых должны уплачиваться налоги. По мнению следствия, в 2017 году он скрыл от государства более 10 млн рублей. Изначально суд оправдал его, но в мае 2020 приговор был отменен. Костенко получил 1,5 года условно, пытался оспорить приговор, но 28 марта 2022 года Челябинский областной суд оставил решение о наказании в силе.