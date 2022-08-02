Китай предъявил жесткие требования США по ядерному оружию

03 августа 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

США должны отказаться размещать ядерное оружие в других регионах мира, заявил Фу Цонг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтону необходимо вывести свое ядерное оружие из Европы и отказаться размещать его в иных регионах мира. Об этом заявил глава делегации КНР Фу Цонг. «США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО, транслируемой на YouTube. По словам китайского политика, США должны вывести все ядерное оружие из Европы. Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что Вашингтон применит ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.

Вашингтону необходимо вывести свое ядерное оружие из Европы и отказаться размещать его в иных регионах мира. Об этом заявил глава делегации КНР Фу Цонг. «США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО, транслируемой на YouTube. По словам китайского политика, США должны вывести все ядерное оружие из Европы. Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что Вашингтон применит ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.