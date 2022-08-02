02 августа 2022

Китай предъявил жесткие требования США по ядерному оружию

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США должны отказаться размещать ядерное оружие в других регионах мира, заявил Фу Цонг Фото:

Вашингтону необходимо вывести свое ядерное оружие из Европы и отказаться размещать его в иных регионах мира. Об этом заявил глава делегации КНР Фу Цонг.

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО, транслируемой на YouTube. По словам китайского политика, США должны вывести все ядерное оружие из Европы.

Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что Вашингтон применит ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.

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Вашингтону необходимо вывести свое ядерное оружие из Европы и отказаться размещать его в иных регионах мира. Об этом заявил глава делегации КНР Фу Цонг. «США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО, транслируемой на YouTube. По словам китайского политика, США должны вывести все ядерное оружие из Европы. Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании глава государства подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что Вашингтон применит ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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