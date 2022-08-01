Блинкен назвал условия, при которых США применят ядерное оружие

01 августа 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать [вероятность] применения ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников», — сказал Блинкен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран—участников ДНЯО (X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия), транслируемой на YouTube. Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании российский лидер отметил, что ядерная война не должна быть развязана никогда. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщалось ранее. В МИД РФ уже заявляли, что Штаты балансируют на грани прямого ядерного конфликта с РФ.

США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать [вероятность] применения ядерного оружия только в экстремальных условиях — с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников», — сказал Блинкен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран—участников ДНЯО (X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия), транслируемой на YouTube. Президент России Владимир Путин направил послание участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В своем послании российский лидер отметил, что ядерная война не должна быть развязана никогда. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщалось ранее. В МИД РФ уже заявляли, что Штаты балансируют на грани прямого ядерного конфликта с РФ.