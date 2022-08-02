В Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.
«Ремонт в квартире сделан из дорогих материалов. Кухонный гарнитур доставлен из Италии по индивидуальному заказу. В квартире панорамные окна во всю стену и сделаны из натурального дерева. В зале пол выложен сборным паркетом из трех видов дерева», — написано в объявлении. Площадь квартиры составляет 110,6 квадратных метров.
Владельцы пишут, что территория дома огорожена забором. Неподалеку располагаются парк Победы, Детский парк и ЦПКиО, ТЦ «Пушкинский», детский сад №39 и гимназия №47.
Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.
Кухонный гарнитур доставлен из Италии и выполнен по индивидуальному заказу
Фото с сайта Cian
Пол в зале выложен сборным паркетом из трех видов дерева
Фото с сайта Cian
Столешница умывальника сделана из черепахового мрамора
Фото с сайта Cian
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В Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «Ремонт в квартире сделан из дорогих материалов. Кухонный гарнитур доставлен из Италии по индивидуальному заказу. В квартире панорамные окна во всю стену и сделаны из натурального дерева. В зале пол выложен сборным паркетом из трех видов дерева», — написано в объявлении. Площадь квартиры составляет 110,6 квадратных метров. Владельцы пишут, что территория дома огорожена забором. Неподалеку располагаются парк Победы, Детский парк и ЦПКиО, ТЦ «Пушкинский», детский сад №39 и гимназия №47. Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.