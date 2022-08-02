02 августа 2022

В Кургане продают квартиру с паркетом из трех видов дерева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, строительная площадка, ипотека, новостройки, жилье, улица климова, новые квартиры
Квартиру площадью 110,6 квадратных метров продают за 11 млн рублей Фото:

В Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.

«Ремонт в квартире сделан из дорогих материалов. Кухонный гарнитур доставлен из Италии по индивидуальному заказу. В квартире панорамные окна во всю стену и сделаны из натурального дерева. В зале пол выложен сборным паркетом из трех видов дерева», — написано в объявлении. Площадь квартиры составляет 110,6 квадратных метров.

Владельцы пишут, что территория дома огорожена забором. Неподалеку располагаются парк Победы, Детский парк и ЦПКиО, ТЦ «Пушкинский», детский сад №39 и гимназия №47.

Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.

Кухонный гарнитур доставлен из Италии и выполнен по индивидуальному заказу
Пол в зале выложен сборным паркетом из трех видов дерева
Столешница умывальника сделана из черепахового мрамора
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В Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «Ремонт в квартире сделан из дорогих материалов. Кухонный гарнитур доставлен из Италии по индивидуальному заказу. В квартире панорамные окна во всю стену и сделаны из натурального дерева. В зале пол выложен сборным паркетом из трех видов дерева», — написано в объявлении. Площадь квартиры составляет 110,6 квадратных метров. Владельцы пишут, что территория дома огорожена забором. Неподалеку располагаются парк Победы, Детский парк и ЦПКиО, ТЦ «Пушкинский», детский сад №39 и гимназия №47. Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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