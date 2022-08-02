Квартиру площадью 110,6 квадратных метров продают за 11 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.

«Ремонт в квартире сделан из дорогих материалов. Кухонный гарнитур доставлен из Италии по индивидуальному заказу. В квартире панорамные окна во всю стену и сделаны из натурального дерева. В зале пол выложен сборным паркетом из трех видов дерева», — написано в объявлении. Площадь квартиры составляет 110,6 квадратных метров.

Владельцы пишут, что территория дома огорожена забором. Неподалеку располагаются парк Победы, Детский парк и ЦПКиО, ТЦ «Пушкинский», детский сад №39 и гимназия №47.

Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.

Кухонный гарнитур доставлен из Италии и выполнен по индивидуальному заказу Фото с сайта Cian

Пол в зале выложен сборным паркетом из трех видов дерева Фото с сайта Cian