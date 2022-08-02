В МИД КНР призвали США к ответу за визит Пелоси на Тайвань

03 августа 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

В МИД КНР заявили, что США должны заплатить за визит Пелоси на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Вашингтон должен заплатить за то, что допустил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн. «США должны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово», — цитирует Се Фэна агентство Синьхуа. Ранее китайский политик вызвал посла США Николаса Бернса в КНР. По словам Се Фэн, каждый, кто собирается манипулировать тайваньским вопросом ради политического капитала, потерпит неудачу. По его мнению, за такие попытки всякий «будет прибит к позорному столпу истории». Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. Там вызвали посла США Николаса Бернса, чтобы выразить ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.

Вашингтон должен заплатить за то, что допустил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн. «США должны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово», — цитирует Се Фэна агентство Синьхуа. Ранее китайский политик вызвал посла США Николаса Бернса в КНР. По словам Се Фэн, каждый, кто собирается манипулировать тайваньским вопросом ради политического капитала, потерпит неудачу. По его мнению, за такие попытки всякий «будет прибит к позорному столпу истории». Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил США о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. Там вызвали посла США Николаса Бернса, чтобы выразить ему протест из-за поездки Пелоси на Тайвань.