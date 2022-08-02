02 августа 2022

МИД Китая выразил протест послу США за визит Пелоси на Тайвань

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МИД Китая отчитал посла США за визит Нэнси Пелоси на Тайвань Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Замглавы МИД Китая Се Фэн был уполномочен срочно вызывать посла США в КНР Николаса Бернса в министерство, чтобы от лица правительства Китая выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера американского Конгресса Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявляли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.

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Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении ведомства. «Замглавы МИД Китая Се Фэн был уполномочен срочно вызывать посла США в КНР Николаса Бернса в министерство, чтобы от лица правительства Китая выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера американского Конгресса Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая. Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявляли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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