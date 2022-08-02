МИД Китая выразил протест послу США за визит Пелоси на Тайвань

03 августа 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

МИД Китая отчитал посла США за визит Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении ведомства. «Замглавы МИД Китая Се Фэн был уполномочен срочно вызывать посла США в КНР Николаса Бернса в министерство, чтобы от лица правительства Китая выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера американского Конгресса Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая. Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявляли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.

Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении ведомства. «Замглавы МИД Китая Се Фэн был уполномочен срочно вызывать посла США в КНР Николаса Бернса в министерство, чтобы от лица правительства Китая выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера американского Конгресса Пелоси на Тайвань», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая. Ранее сообщалось, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В США заявляли, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.