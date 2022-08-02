Telegraph: голосование по выбору премьера Британии отложено. Причина

03 августа 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Голосование по выбору премьера Британии отложено из-за риска взлома, сообщает газета Telegraph Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Голосование по выбору премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома. Об этом сообщает газета Telegraph. Как пишет издание, старт процесса голосования по выбору премьера Британии отложен после того, как британский центр правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредили, что хакеры имеют возможность внести изменения в процесс голосования, что приведет к искажению результатов. Согласно материалу, Консервативная партия была вынуждена внести изменения в намеченные цели, которые бы позволили ее членам изменить свой выбор во время голосования. По сведениям газеты, в настоящее время бюллетени для голосования по почте еще не направлены членам Консервативной партии. Ранее планировалось направить их с 1 августа. Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. Позже стало известно, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера. Новый премьер будет объявлен 5 сентября.

Голосование по выбору премьер-министра Великобритании отложено из-за риска взлома. Об этом сообщает газета Telegraph. Как пишет издание, старт процесса голосования по выбору премьера Британии отложен после того, как британский центр правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредили, что хакеры имеют возможность внести изменения в процесс голосования, что приведет к искажению результатов. Согласно материалу, Консервативная партия была вынуждена внести изменения в намеченные цели, которые бы позволили ее членам изменить свой выбор во время голосования. По сведениям газеты, в настоящее время бюллетени для голосования по почте еще не направлены членам Консервативной партии. Ранее планировалось направить их с 1 августа. Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. Позже стало известно, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера. Новый премьер будет объявлен 5 сентября.