В МИД России раскрыли риски появления ядерного оружия у Украины

03 августа 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Появление ядерного оружия у Киева серьезно подорвет международную безопасность, считает Александр Трофимов Фото: Официальный сайт президента Украины Если у Украины появится ядерное оружие, то это создаст неприемлемые риски для международной безопасности и подорвет целостность режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов. «Подобный дестабилизирующий шаг (появление ядерного арсенала у Украины — прим. URA.RU) противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности», — передает слова Александра Трофимова РИА «Новости». Также обретение Киевом ядерного оружия поставит под вопрос «жизнеспособность Будапештского меморандума», считает он. Однако дипломат добавил, что Украина на протяжении многих лет нарушает обязательства по Будапештским договоренностям. «В частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине», — уточнил Трофимов. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров осудил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал ошибкой отказ Украины от статуса ядерной державы. В Украина разорвала с Россией соглашения по ядерной безопасности. Президент России Владимир Путин оценил риски начала ядерной войны. В Госдепе заявили, что не считают возможными поставки ядерного оружия Украине.

Если у Украины появится ядерное оружие, то это создаст неприемлемые риски для международной безопасности и подорвет целостность режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов. «Подобный дестабилизирующий шаг (появление ядерного арсенала у Украины — прим. URA.RU) противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности», — передает слова Александра Трофимова РИА «Новости». Также обретение Киевом ядерного оружия поставит под вопрос «жизнеспособность Будапештского меморандума», считает он. Однако дипломат добавил, что Украина на протяжении многих лет нарушает обязательства по Будапештским договоренностям. «В частности, те из них, которые были призваны противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине», — уточнил Трофимов. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров осудил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал ошибкой отказ Украины от статуса ядерной державы. В Украина разорвала с Россией соглашения по ядерной безопасности. Президент России Владимир Путин оценил риски начала ядерной войны. В Госдепе заявили, что не считают возможными поставки ядерного оружия Украине.