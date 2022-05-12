Госдеп оценил идею поставки ядерного оружия для ВСУ

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США не готовы предоставлять ядерное оружие Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США не считают возможными поставки ядерного оружия, а также американских войск на Украину. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в этот конфликт», — заявила Донфрид в ходе заседания Сената, на котором рассматриваются вопросы поддержки Украины. Трансляция ведется телеканалом CNBC.

При этом США поставляют на Украину оружие с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации страны. На днях палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов, что, в том числе предполагает и поставки оружия, пишет RT. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине — осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.

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Власти США не считают возможными поставки ядерного оружия, а также американских войск на Украину. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. «Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в этот конфликт», — заявила Донфрид в ходе заседания Сената, на котором рассматриваются вопросы поддержки Украины. Трансляция ведется телеканалом CNBC. При этом США поставляют на Украину оружие с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации страны. На днях палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов, что, в том числе предполагает и поставки оружия, пишет RT. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине — осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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