Госдеп оценил идею поставки ядерного оружия для ВСУ

Власти США не считают возможными поставки ядерного оружия, а также американских войск на Украину. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в этот конфликт», — заявила Донфрид в ходе заседания Сената, на котором рассматриваются вопросы поддержки Украины. Трансляция ведется телеканалом CNBC.
При этом США поставляют на Украину оружие с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации страны. На днях палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов, что, в том числе предполагает и поставки оружия, пишет RT. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине — осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.
Власти США не считают возможными поставки ядерного оружия, а также американских войск на Украину. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. «Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между ней и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в этот конфликт», — заявила Донфрид в ходе заседания Сената, на котором рассматриваются вопросы поддержки Украины. Трансляция ведется телеканалом CNBC. При этом США поставляют на Украину оружие с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации страны. На днях палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов, что, в том числе предполагает и поставки оружия, пишет RT. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине — осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.