Украина разорвала с Россией соглашения по ядерной безопасности

27 июня 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Украина вышла из соглашений по ядерной безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украина прекратила действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госрегулирование). «Госрегулирование прекращает действие ряда соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности», — говорится на сайте ведомства. Так, согласно сообщению, прекращается действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором РФ за ядерной и радиационной безопасностью. Также перестает действовать соглашение между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором РФ по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала на Западе начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. 23 июня лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина прекратила действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госрегулирование). «Госрегулирование прекращает действие ряда соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности», — говорится на сайте ведомства. Так, согласно сообщению, прекращается действие соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором РФ за ядерной и радиационной безопасностью. Также перестает действовать соглашение между госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором РФ по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала на Западе начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. 23 июня лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению.