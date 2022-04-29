Лавров: Зеленский первым заговорил о ядерной войне

30 апреля 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Лавров: о ядерной войне заговорил президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти никогда не заигрывали с темой ядерной войны, президент Украины Владимир Зеленский первым заговорил на эту тему. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Не мы „играем“ с ядерной войной. В январе этого года Владимир Зеленский опять мобилизовывал западную поддержку против России. В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ. […] Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. По его мнению, западные страны должны заняться дисциплиной своих коллег из Украины и Польши, «которые не видят никакой опасности, жонглируя словами» на ядерную тематику. Сергей Лавров призвал Запад придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, которые были сделаны пятеркой постоянных членов Совбеза ООН. Ранее МИД РФ говорил о том, что риски ядерной войны в настоящее время весьма существенны. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы эти риски искусственно еще больше раздувались. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана. Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские власти никогда не заигрывали с темой ядерной войны, президент Украины Владимир Зеленский первым заговорил на эту тему. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Не мы „играем“ с ядерной войной. В январе этого года Владимир Зеленский опять мобилизовывал западную поддержку против России. В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ. […] Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. По его мнению, западные страны должны заняться дисциплиной своих коллег из Украины и Польши, «которые не видят никакой опасности, жонглируя словами» на ядерную тематику. Сергей Лавров призвал Запад придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, которые были сделаны пятеркой постоянных членов Совбеза ООН. Ранее МИД РФ говорил о том, что риски ядерной войны в настоящее время весьма существенны. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы эти риски искусственно еще больше раздувались. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана. Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий.