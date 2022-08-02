Бутина попыталась оправдаться за идею сажать уральских родителей

03 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Депутат Бутина предложила Соловьеву сажать свердловских родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала информационным вбросом свои слова о родителях из Екатеринбурга. В своем telegram-канале она заявила, что ее заявление вырвано из контекста. «Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьевым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань», — написала Бутина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Бутина отказалась объяснить, какой именно контекст она имела в виду. «Посмотрите выпуск передачи, там весь контекст есть. Все, до свидания», — кратко ответила депутат. Напомним, депутат Бутина в эфире шоу Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. Журналист Ксения Собчак удивилась данному заявлению и отметила, что данное заявление шокировало даже Соловьева.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала информационным вбросом свои слова о родителях из Екатеринбурга. В своем telegram-канале она заявила, что ее заявление вырвано из контекста. «Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьевым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань», — написала Бутина. В разговоре с корреспондентом URA.RU Бутина отказалась объяснить, какой именно контекст она имела в виду. «Посмотрите выпуск передачи, там весь контекст есть. Все, до свидания», — кратко ответила депутат. Напомним, депутат Бутина в эфире шоу Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. Журналист Ксения Собчак удивилась данному заявлению и отметила, что данное заявление шокировало даже Соловьева.