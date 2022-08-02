Курганским фермерам дадут бесплатные места на Центральном рынке

«Дни открытых дверей» для курганских фермеров пройдут с 5 по 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Центральном рынке Кургана сельхозпроизводителям выделят бесплатные торговые места. Об этом сообщает администрация Юргамышского района в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем сельхозпроизводителей принять участие в мероприятии „Дни открытых дверей“, которое будет проводиться в период с 5 по 7 августа 2022 года на Центральном рынке Кургана! Вам предоставят оборудованные торговые места бесплатно!» — говорится в сообщении. Цель мероприятия — реализация продукции собственного производства по доступным ценам и возможность дальнейшего сотрудничества между фермерами и Центральным рынком.

Ранее URA.RU писало, что курганский сыровар готовится продавать товар на Центральном рынке. Владелица молочной фермы «Дарина» планирует реализовывать крафтовые сыры. Также сообщалось, что иностранные инвесторы хотят открыть торговый дом на главном рынке Кургана.