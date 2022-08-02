В ХМАО жители жалуются на сильный смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Жители Нягани жалуются на дым и сильный запах гари. Некоторые из жителей также жалуются на невозможность нормально дышать. Видео и фотографиями задымления они поделились в социальных сетях.

«В 6 микрорайоне дышать нечем вообще, проснулись от этого запаха. В окно выглянули и просто были в шоке», — написала жительница Нягани Анастасия Аркадьевна под одним из соответствующих постов в паблике «Типичная Нягань» соцсети «ВКонтакте». «На дачах задыхаются люди. Примите меры», — возмущается Марина Алексеева.

В пресс-службе МЧС по ХМАО рассказали, что задымление возможно из-за природных пожаров. На данный момент по словам спасателей, обстановка с пожарами остается напряженной в Нягани, а также в Октябрьском и Березовском районах. «Вполне вероятно, что смог пришел из-за лесных пожаров», — сказали в МЧС.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели в округе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев.