02 августа 2022
01 августа 2022

Губернатор Комарова объявила в ХМАО чрезвычайную ситуацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень , пожар
Губернатор Комарова ввела в округе режим ЧС из-за лесных пожаров Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в округе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО.

«Постановляю: ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — указано в первом пункте постановления губернатора. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев.

По данным властей, населению и объектам экономики угрозы нет, тем не менее, лесными пожарами охвачены значительные территории. Обстановка с пожарами в Октябрьском и Березовском районах, а также в Нягани остается напряженной.

Ранее URA.RU рассказало, что режим ЧС в округе был введен 22 июля. Режим ЧС был заменен на режим повышенной готовности 29 июля.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в округе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО. «Постановляю: ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — указано в первом пункте постановления губернатора. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев. По данным властей, населению и объектам экономики угрозы нет, тем не менее, лесными пожарами охвачены значительные территории. Обстановка с пожарами в Октябрьском и Березовском районах, а также в Нягани остается напряженной. Ранее URA.RU рассказало, что режим ЧС в округе был введен 22 июля. Режим ЧС был заменен на режим повышенной готовности 29 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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