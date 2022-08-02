Губернатор Комарова объявила в ХМАО чрезвычайную ситуацию

03 августа 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова ввела в округе режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в округе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО. «Постановляю: ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — указано в первом пункте постановления губернатора. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев. По данным властей, населению и объектам экономики угрозы нет, тем не менее, лесными пожарами охвачены значительные территории. Обстановка с пожарами в Октябрьском и Березовском районах, а также в Нягани остается напряженной. Ранее URA.RU рассказало, что режим ЧС в округе был введен 22 июля. Режим ЧС был заменен на режим повышенной готовности 29 июля.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в округе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО. «Постановляю: ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 2 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — указано в первом пункте постановления губернатора. Ответственным за ликвидацию ЧС назначен заместитель губернатора Азат Ислаев. По данным властей, населению и объектам экономики угрозы нет, тем не менее, лесными пожарами охвачены значительные территории. Обстановка с пожарами в Октябрьском и Березовском районах, а также в Нягани остается напряженной. Ранее URA.RU рассказало, что режим ЧС в округе был введен 22 июля. Режим ЧС был заменен на режим повышенной готовности 29 июля.