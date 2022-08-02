В челябинском оздоровительном лагере массово отравились дети

Дети могли отравиться после ужина Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе отравились более 30 детей. Госпитализация им не потребовалась, в лагере работает комиссия совместно со специалистами Роспотребнадзора. Информацию об этом URA.RU подтвердила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина сообщила, что экстренное извещение поступило только на одного ребенка, на месте работают специалисты.

«Утром 2 августа в медпункт лагеря обратились более 30 детей от 8 до 17 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. Всем им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. На месте работает комиссия совместно с представителями Роспотребнадзора, отобрали пробы воды и пищи, не исключено, что проблема в пельменях, которые были на ужин 1 августа», — рассказала Гехт.

По словам Лучининой, извещение в ведомство поступило по ухудшению самочувствия одного ребенка. Он находится в медпункте лагеря. В самом учреждении работают представители ведомства, отбирают пробы воды и пищи, выясняют все обстоятельства.

Администратор лагеря после звонка URA.RU и просьбы прокомментировать инцидент положил трубку. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, прокурор Миасса Алексей Путилов в целях выяснения обстоятельств произошедшего незамедлительно выехал на место происшествия, по факту ухудшения самочувствия детей организована проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья. По результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход проверки, проводимой следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области», — рассказала Наталья Мамаева.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий к моменту публикации материала не поступил.