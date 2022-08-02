02 августа 2022

Для бывшего мэра Шадринска собираются ввести новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, новикова людмила
В Курганской области планируют вернуть в политику экс-мэра Шадринска Людмилу Новикову Фото:

В Курганской области заговорили о возвращении в региональную политику бывшего мэра Шадринска Людмилы Новиковой в новом статусе. О возможном назначении известной в регионе экс-чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к правительству области, пожелавшие остаться неизвестными.

«Новикову хотят вернуть в администрацию города в качестве советника действующего главы (Антона Мокана)», — поделились информацией собеседники редакции. При этом, по их мнению, позициям Мокана, как крепкого хозяйственника, потенциальное назначение не угрожает.

В правительстве области бывшего мэра планируют использовать в качестве политического авторитетного «тяжеловеса» в протестном городе. По всей вероятности, миссией Новиковой будет создание единой команды из администрации и депутатов городской думы, часть которых периодически выступает против реформ и решений местных властей.

В администрации Шадринска URA.RU сообщили, что в настоящее время не могут прокомментировать возможное назначение и сделают это позднее. До самой Новиковой по имеющемуся в распоряжении редакции телефону дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что Новикову уже планировали сделать советником мэра. Об этом впервые заговорили, когда мэром Шадринска был Виктор Ермишкин.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Подписаться
В Курганской области заговорили о возвращении в региональную политику бывшего мэра Шадринска Людмилы Новиковой в новом статусе. О возможном назначении известной в регионе экс-чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к правительству области, пожелавшие остаться неизвестными. «Новикову хотят вернуть в администрацию города в качестве советника действующего главы (Антона Мокана)», — поделились информацией собеседники редакции. При этом, по их мнению, позициям Мокана, как крепкого хозяйственника, потенциальное назначение не угрожает. В правительстве области бывшего мэра планируют использовать в качестве политического авторитетного «тяжеловеса» в протестном городе. По всей вероятности, миссией Новиковой будет создание единой команды из администрации и депутатов городской думы, часть которых периодически выступает против реформ и решений местных властей. В администрации Шадринска URA.RU сообщили, что в настоящее время не могут прокомментировать возможное назначение и сделают это позднее. До самой Новиковой по имеющемуся в распоряжении редакции телефону дозвониться не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Новикову уже планировали сделать советником мэра. Об этом впервые заговорили, когда мэром Шадринска был Виктор Ермишкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...