Для бывшего мэра Шадринска собираются ввести новую должность

В Курганской области планируют вернуть в политику экс-мэра Шадринска Людмилу Новикову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заговорили о возвращении в региональную политику бывшего мэра Шадринска Людмилы Новиковой в новом статусе. О возможном назначении известной в регионе экс-чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к правительству области, пожелавшие остаться неизвестными.

«Новикову хотят вернуть в администрацию города в качестве советника действующего главы (Антона Мокана)», — поделились информацией собеседники редакции. При этом, по их мнению, позициям Мокана, как крепкого хозяйственника, потенциальное назначение не угрожает.

В правительстве области бывшего мэра планируют использовать в качестве политического авторитетного «тяжеловеса» в протестном городе. По всей вероятности, миссией Новиковой будет создание единой команды из администрации и депутатов городской думы, часть которых периодически выступает против реформ и решений местных властей.

В администрации Шадринска URA.RU сообщили, что в настоящее время не могут прокомментировать возможное назначение и сделают это позднее. До самой Новиковой по имеющемуся в распоряжении редакции телефону дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что Новикову уже планировали сделать советником мэра. Об этом впервые заговорили, когда мэром Шадринска был Виктор Ермишкин.