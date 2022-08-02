Для бывшего мэра Шадринска собираются ввести новую должность

В Курганской области заговорили о возвращении в региональную политику бывшего мэра Шадринска Людмилы Новиковой в новом статусе. О возможном назначении известной в регионе экс-чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к правительству области, пожелавшие остаться неизвестными.
«Новикову хотят вернуть в администрацию города в качестве советника действующего главы (Антона Мокана)», — поделились информацией собеседники редакции. При этом, по их мнению, позициям Мокана, как крепкого хозяйственника, потенциальное назначение не угрожает.
В правительстве области бывшего мэра планируют использовать в качестве политического авторитетного «тяжеловеса» в протестном городе. По всей вероятности, миссией Новиковой будет создание единой команды из администрации и депутатов городской думы, часть которых периодически выступает против реформ и решений местных властей.
В администрации Шадринска URA.RU сообщили, что в настоящее время не могут прокомментировать возможное назначение и сделают это позднее. До самой Новиковой по имеющемуся в распоряжении редакции телефону дозвониться не удалось.
В Курганской области заговорили о возвращении в региональную политику бывшего мэра Шадринска Людмилы Новиковой в новом статусе. О возможном назначении известной в регионе экс-чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к правительству области, пожелавшие остаться неизвестными. «Новикову хотят вернуть в администрацию города в качестве советника действующего главы (Антона Мокана)», — поделились информацией собеседники редакции. При этом, по их мнению, позициям Мокана, как крепкого хозяйственника, потенциальное назначение не угрожает. В правительстве области бывшего мэра планируют использовать в качестве политического авторитетного «тяжеловеса» в протестном городе. По всей вероятности, миссией Новиковой будет создание единой команды из администрации и депутатов городской думы, часть которых периодически выступает против реформ и решений местных властей. В администрации Шадринска URA.RU сообщили, что в настоящее время не могут прокомментировать возможное назначение и сделают это позднее. До самой Новиковой по имеющемуся в распоряжении редакции телефону дозвониться не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Новикову уже планировали сделать советником мэра. Об этом впервые заговорили, когда мэром Шадринска был Виктор Ермишкин.