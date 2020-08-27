Человек из команды экс-губернатора вернется в курганскую политику

Бывший мэр Шадринска Людмила Новикова из пула Кокорина может вернуться в курганскую политику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-глава Шадринска Людмила Новикова вернется в курганскую политику. Чиновница из команды бывшего губернатора Алексея Кокорина может стать советником мэра. Инсайдеры URA.RU поделились, что вопрос обсуждался во время визита губернатора Вадима Шумкова в Шадринск, который называют протестным городом.

«Это решение ввести Новикову в состав новой команды — наиболее мудрое. Ее очень уважают в городе. Она зарекомендовала себя, как грамотный управленец и порядочный человек, способный найти компромисс и уладить конфликты», — поделился инсайдер.

Еще один источник уточнил, что возможность появления должности советника мэра в администрации Шадринска сейчас в стадии обсуждения. Если должность появится, то она предполагает, что советник будет связующим звеном между общественностью и мэром Виктором Ермишкиным, у которого не всегда хватает времени уладить конфликты.

Глава Курганской области Вадим Шумков провел встречу с оппозиционерами в Шадринске. Участники договорились создать Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В него войдут активные представители муниципалитетов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Курган назвал Шадринск «электорально значимой территорией». В середине августа полпред президента в УрФО Николай Цуканов признал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в округе.