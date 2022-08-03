Глава погрануправления Курганской области отправлен в отставку

Глава пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаил Коровин отправлен в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых кругах региона.
«Михаил Анатольевич уходит на заслуженный отдых, претензий к его работе не было», — передают инсайдеры. Вместе с тем в самом погрануправлении от официальных комментариев по поводу отставки главы ведомства воздержались. Кроме того, пока не сообщают, кто назначен на место начальника погрануправления.
Михаил Коровин был назначен на руководящую должность Указом президента Российской Федерации в сентябре 2017 года. До назначения в регион Коровин, родившийся в Москве, выполнял обязанности первого заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
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Глава пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаил Коровин отправлен в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых кругах региона. «Михаил Анатольевич уходит на заслуженный отдых, претензий к его работе не было», — передают инсайдеры. Вместе с тем в самом погрануправлении от официальных комментариев по поводу отставки главы ведомства воздержались. Кроме того, пока не сообщают, кто назначен на место начальника погрануправления. Михаил Коровин был назначен на руководящую должность Указом президента Российской Федерации в сентябре 2017 года. До назначения в регион Коровин, родившийся в Москве, выполнял обязанности первого заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.