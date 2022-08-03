Глава погрануправления Курганской области отправлен в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, коровин михаил
Михаил Коровин отправлен в отставку Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Глава пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаил Коровин отправлен в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых кругах региона.

«Михаил Анатольевич уходит на заслуженный отдых, претензий к его работе не было», — передают инсайдеры. Вместе с тем в самом погрануправлении от официальных комментариев по поводу отставки главы ведомства воздержались. Кроме того, пока не сообщают, кто назначен на место начальника погрануправления.

Михаил Коровин был назначен на руководящую должность Указом президента Российской Федерации в сентябре 2017 года. До назначения в регион Коровин, родившийся в Москве, выполнял обязанности первого заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Глава пограничного управления Курганской и Тюменской областей Михаил Коровин отправлен в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых кругах региона. «Михаил Анатольевич уходит на заслуженный отдых, претензий к его работе не было», — передают инсайдеры. Вместе с тем в самом погрануправлении от официальных комментариев по поводу отставки главы ведомства воздержались. Кроме того, пока не сообщают, кто назначен на место начальника погрануправления. Михаил Коровин был назначен на руководящую должность Указом президента Российской Федерации в сентябре 2017 года. До назначения в регион Коровин, родившийся в Москве, выполнял обязанности первого заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...