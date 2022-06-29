Вокруг деятельности Ельцин Центра не утихают споры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политолог Армен Гаспарян и телеведущий Роман Голованов предложили россиянам скинуться на бульдозер и кран, чтобы снести Ельцин Центр. Такую идею они озвучили в прямом эфире Владимира Соловьева 29 июня, обсуждая неофициальный визит в Екатеринбург посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра. Также журналисты оценили недавнее заявление свердловского губернатора Евгения Куйвашева, защитившего Ельцин Центр.

«Это там немецкий дипломат собирал немецкую агентуру? Вовремя просто всех выловили. Это там „Мемориал“ (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован) занимался тем, чем он обычно занимается?», — уточнил у коллеги Роман Голованов после просмотра видеоролика Евгения Куйвашева.

«Претензии к Ельцин Центру не в том, что там проходят мероприятия (хотя и это тоже), а к тому, каким образом там демонстрируется жизнь в 90-х годах. У меня ощущение, что или я сам не жил в 90-е годы, или я жил в какой-то другой стране. Потому что там одна ваниль: свобода, демократия, путь к верховенству права, а на самом деле были нищета и разгул бандитизма», — ответил журналист Армен Гаспарян.

Политолог обратил внимание на то, что именно в Ельцин Центре предполагалась закрытая встреча немецкого посла фон Гайра «с избранным кругом друзей». «Это как минимум деятельность, ведущая на подрыв существующего государственного строя. К посланникам Франции, Великобритании, Германии вопросов нет: они выполняют то, что им предписывает их правительство. У меня вопрос к государственному бюджетному демократическому тресту, который называется Ельцин Центр — на основании чего вы делаете такие вещи?», — удивился Армен Гаспарян.

Проанализировали журналисты и слова губернатора Куйвашева о том, что мероприятия в Ельцин Центре позволяют окупать здание и тратить меньше бюджетных денег. «Так давайте мы оплатим, только чтобы такого не было, давайте соберем деньги», — предложил Гаспарян. «Люди скинутся на бульдозер и на кран, с этим проблем не будет», — подхватил Голованов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с неофициальным визитом побывал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. На Урале дипломат провел ряд тайных встреч. Предполагалось, что немец встретится в Ельцин Центре с «представителями гражданского общества», однако наверняка неизвестно, состоялось ли это мероприятие и где. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев встал на защиту Ельцин Центра.

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