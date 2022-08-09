Жители Нижневартовска рискуют лишиться десятков детских площадок

Площадки оказались опасны для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске могут демонтировать более двух десятков детских площадок. Причина в том, что конструкции не соответствуют современным стандартам безопасности. Об этом URA.RU рассказали в штабе Общероссийского народного фронта по ХМАО.

«Проводился мониторинг соответствия требованиям безопасности. 25 детских площадок в Нижневартовске было проинспектировано. По каждой площадке были составлены акты, на основании этого (мы не имеем полномочий выписывать предписания), мы направили информацию от регионального штаба ОНФ в Югре в администрацию Нижневартовска с описанием ситуации. В ответ получили чистой воды отписку — администрация пошла по самому деструктивному, с моей точки зрения, пути — не приводить их в соответствие, а просто обязывать управляющие компании их сносить», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU член ОНФ по ХМАО Владимир Зиновьев.

В мэрии Нижневартовска подтвердили, что к ним действительно поступали письма от ОНФ, в которых были описаны нарушения на площадках. «Но как такового распоряжения о демонтаже [конструкций от администрации] не было. Было распоряжение о том, чтобы они [управляющие компании] привели их в порядок», — прокомментировал корреспонденту URA.RU замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Сушков.

Демонтировать площадки коммунальщики должны лишь в крайнем случае. «Последняя детская площадка [которую снесли на Таежной, 31], находилась в неудовлетворительном состоянии. При этом дом, рядом с которым она находилась, подпадает под расселение, поэтому управляющая компания решила ее снести», — добавляет Сушков.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска возмутились действиями коммунальщиков. Тогда службы снесли другую детскую площадку. В администрации сказали, что она находилась на бесхозном участке.