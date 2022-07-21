Жители Нижневартовска возмутились действиями коммунальщиков

Жители Нижневартовска возмутились сносом детской площадки управляющей компанией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовска возмутились, что коммунальщики снесли детскую площадку. Пост об этом появился в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В нашем дворе есть небольшой участок земли, на котором располагалась огороженная детская площадка. Сегодня утром мы обнаружили, что постройку для детей разбирают, срезают и увозят работники ЖТ-1», — сообщает в соцсети пользователь Евгения Раева. Сотрудники коммунальных служб заявили, что площадка не соответствует требованиям безопасности, а участок земли не является придомовой территорией.

«Кто-то выкупил участок. Стоянку платную могут сделать. Плевать им всем на детей», — пишет Лариса Султанова. «В тихом дворике площадку демонтируют, а на краю оживленной дороги, в конце Старого строят детскую площадку. Наверно сюда и привезут качельки, деньги не тратить на новые», — предполагает Назиля Светлакова.

Администрация группы «Официальный Нижневартовск» в комментариях к посту ответила, что площадка не соответствовала техническому регламенту «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», кроме того, площадка находилась на бесхозном участке. Собственники могут принять эту территорию в свое пользование, если все без исключения выскажутся «за».

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нижневартовска были возмущены самовыгулом коров в городской черте. По словам одного из подписчиков, коровы были замечены в одном из центральных районов города.

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