Жителям города в ХМАО угрожает ядовитый воздух

Концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения, которые превышают допустимую норму. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ в 4 точках Нягани. По результатам исследований установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал жителям города использовать маски, которые следует увлажнять для усиления их действия. Также можно изолировать влажной тканью окна и дверные проемы. «Стоит минимизировать пребывание на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что жители Нягани жалуются на густой смог, который опустился на город из-за лесных пожаров. Видео и фотографии они опубликовали в социальных сетях.