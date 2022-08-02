02 августа 2022

Жителям города в ХМАО угрожает ядовитый воздух

© Служба новостей «URA.RU»
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Концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения, которые превышают допустимую норму. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ в 4 точках Нягани. По результатам исследований установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал жителям города использовать маски, которые следует увлажнять для усиления их действия. Также можно изолировать влажной тканью окна и дверные проемы. «Стоит минимизировать пребывание на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что жители Нягани жалуются на густой смог, который опустился на город из-за лесных пожаров. Видео и фотографии они опубликовали в социальных сетях.

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В Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения, которые превышают допустимую норму. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «Проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ в 4 точках Нягани. По результатам исследований установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10», — рассказали в Роспотребнадзоре. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал жителям города использовать маски, которые следует увлажнять для усиления их действия. Также можно изолировать влажной тканью окна и дверные проемы. «Стоит минимизировать пребывание на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу», — заключили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что жители Нягани жалуются на густой смог, который опустился на город из-за лесных пожаров. Видео и фотографии они опубликовали в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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