Пермяки начали чаще покупать электрокары с рук

03 августа 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Tesla стала самой популярной маркой электрокаров у пермяков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском крае резко вырос спрос на рынке электрокаров. В частности в II квартале 2022 года пермяки купили на 27% больше электромобилей с рук, чем за аналогичный период предыдущего года, поделились аналитики «Авито». «В период с апреля по июнь этого года продажи электромобилей с пробегом выросли на 27,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в компании. Средняя стоимость таких авто в регионе — 4,25 млн рублей. Самой популярной моделью авто у пермяков стала Tesla Model 3 со средней ценой 4,39 млн рублей. На нее приходится четверть от всех проданных электрокаров с пробегом в регионе в апреле—июне. По России самой популярным электромобилем с пробегом стал Nissan Leaf. На его долю приходится почти половина всех продаж, а ее средняя цена составляет 670 тыс. рублей.

В Пермском крае резко вырос спрос на рынке электрокаров. В частности в II квартале 2022 года пермяки купили на 27% больше электромобилей с рук, чем за аналогичный период предыдущего года, поделились аналитики «Авито». «В период с апреля по июнь этого года продажи электромобилей с пробегом выросли на 27,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в компании. Средняя стоимость таких авто в регионе — 4,25 млн рублей. Самой популярной моделью авто у пермяков стала Tesla Model 3 со средней ценой 4,39 млн рублей. На нее приходится четверть от всех проданных электрокаров с пробегом в регионе в апреле—июне. По России самой популярным электромобилем с пробегом стал Nissan Leaf. На его долю приходится почти половина всех продаж, а ее средняя цена составляет 670 тыс. рублей.