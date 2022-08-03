Диетолог Дианова назвала полезные продукты для перекуса на работе

04 августа 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Качество перекуса на работе может быть лучше за счет продуктов, богатых клетчаткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты считаются самыми полезными продуктами для перекуса на работе. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан 5% творог. Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике», — сказала Нурия Дианова. Но существуют продукты, которые не требуют температурного воздействия для сохранения полезных свойств, заявила специалист. «Любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Есть норма потребления и желательно ее придерживаться, то есть, не горсть, а в штуках. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра — другое, в третий день — третий вид ореха», — отметила диетолог. Также человек может использовать ореховую пасту урбеч, уточнила она. «Вторая составляющая должна быть клетчатка. Здесь варианты зависят от ваших пристрастий и возможностей. Это могут быть свежие фрукты и овощи. Вы можете взять просто огурец с помидором. Можете порезать на салат либо так съесть, причем с любым из этих вариантов, то есть, с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой. Даже овощной салат с урбечом сочетается», — добавила Дианова. По словам диетолога, в качестве напитка для перекуса подойдет чай, но при соблюдении необходимых объемов. «Чашка чая или кофе. Обязательная какая-нибудь жидкая компонента до 200 миллилитров. Никаких больших литровых чашек кофе. Это неправильно. Все должно быть маленькое. Посмотрите на одноразовый стаканчик, который ровно 200 миллилитров. И как раз у вас будет идеально пищеварение», — заключила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты считаются самыми полезными продуктами для перекуса на работе. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан 5% творог. Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике», — сказала Нурия Дианова. Но существуют продукты, которые не требуют температурного воздействия для сохранения полезных свойств, заявила специалист. «Любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Есть норма потребления и желательно ее придерживаться, то есть, не горсть, а в штуках. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра — другое, в третий день — третий вид ореха», — отметила диетолог. Также человек может использовать ореховую пасту урбеч, уточнила она. «Вторая составляющая должна быть клетчатка. Здесь варианты зависят от ваших пристрастий и возможностей. Это могут быть свежие фрукты и овощи. Вы можете взять просто огурец с помидором. Можете порезать на салат либо так съесть, причем с любым из этих вариантов, то есть, с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой. Даже овощной салат с урбечом сочетается», — добавила Дианова. По словам диетолога, в качестве напитка для перекуса подойдет чай, но при соблюдении необходимых объемов. «Чашка чая или кофе. Обязательная какая-нибудь жидкая компонента до 200 миллилитров. Никаких больших литровых чашек кофе. Это неправильно. Все должно быть маленькое. Посмотрите на одноразовый стаканчик, который ровно 200 миллилитров. И как раз у вас будет идеально пищеварение», — заключила собеседница агентства.