Песков раскрыл детали тайного разговора Путина и Шредера

03 августа 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Песков подтвердил переговоры Путина и Шредера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Экс-канцлер Германии Герхард Шредер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил внешнеполитическую ситуацию и газовый вопрос. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, Шредер был в Москве и действительно он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди в Европе, весьма обеспокоен реальным положением дел. И энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. Конечно, он просил Путина объяснить видение российской стороной ситуации, которая складывается в целом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Кроме того, политики обсудили вопрос поставки российского газа в Европу. «До недавнего прошлого по нескольким направлениям мы поставляли европейским потребителям 167 млн кубов в сутки. Это все детально объяснил Шредеру Путин. Сейчас поставляется около 30 миллионов. Это произошло потому что поляки санкционировали нитку „Ямал — Европа“. Украина остановила эту ветку. Уместно отметить, что мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. „Агрессор агрессором“, а деньги от нас принимают», — добавил пресс-секретарь.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил внешнеполитическую ситуацию и газовый вопрос. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, Шредер был в Москве и действительно он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди в Европе, весьма обеспокоен реальным положением дел. И энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. Конечно, он просил Путина объяснить видение российской стороной ситуации, которая складывается в целом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Кроме того, политики обсудили вопрос поставки российского газа в Европу. «До недавнего прошлого по нескольким направлениям мы поставляли европейским потребителям 167 млн кубов в сутки. Это все детально объяснил Шредеру Путин. Сейчас поставляется около 30 миллионов. Это произошло потому что поляки санкционировали нитку „Ямал — Европа“. Украина остановила эту ветку. Уместно отметить, что мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. „Агрессор агрессором“, а деньги от нас принимают», — добавил пресс-секретарь.