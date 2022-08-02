02 августа 2022

В «iMALL Эспланада» открылся магазин пермского бренда одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, шопинг, магазин одежды, покупка
Магазин находится на первом этаже ТЦ Фото:

В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером. Об этом сообщили на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Молодые дизайнеры рвутся в бой — в том числе и из Перми. Мы очень рады, что и в нашем торговом центре открылся локальный бренд оверсайз одежды от пермского дизайнера — Алины Раклановой», — указано в посте.

Бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, платья, юбки, рубашки, брюки. Отдел находится на первом этаже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Спешиlove» скоро откроется магазин сетевого турецкого бренда. Бренд является одним из популярных в Турции и других странах.

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В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером. Об этом сообщили на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Молодые дизайнеры рвутся в бой — в том числе и из Перми. Мы очень рады, что и в нашем торговом центре открылся локальный бренд оверсайз одежды от пермского дизайнера — Алины Раклановой», — указано в посте. Бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, платья, юбки, рубашки, брюки. Отдел находится на первом этаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Спешиlove» скоро откроется магазин сетевого турецкого бренда. Бренд является одним из популярных в Турции и других странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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