В «iMALL Эспланада» открылся магазин пермского бренда одежды

03 августа 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Магазин находится на первом этаже ТЦ Фото: Размик Закарян © URA.RU В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером. Об этом сообщили на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Молодые дизайнеры рвутся в бой — в том числе и из Перми. Мы очень рады, что и в нашем торговом центре открылся локальный бренд оверсайз одежды от пермского дизайнера — Алины Раклановой», — указано в посте. Бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, платья, юбки, рубашки, брюки. Отдел находится на первом этаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Спешиlove» скоро откроется магазин сетевого турецкого бренда. Бренд является одним из популярных в Турции и других странах.

В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером. Об этом сообщили на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Молодые дизайнеры рвутся в бой — в том числе и из Перми. Мы очень рады, что и в нашем торговом центре открылся локальный бренд оверсайз одежды от пермского дизайнера — Алины Раклановой», — указано в посте. Бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, платья, юбки, рубашки, брюки. Отдел находится на первом этаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Спешиlove» скоро откроется магазин сетевого турецкого бренда. Бренд является одним из популярных в Турции и других странах.