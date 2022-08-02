В «iMALL Эспланада» открылся магазин пермского бренда одежды

Магазин находится на первом этаже ТЦ
В пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером. Об этом сообщили на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте».
«Молодые дизайнеры рвутся в бой — в том числе и из Перми. Мы очень рады, что и в нашем торговом центре открылся локальный бренд оверсайз одежды от пермского дизайнера — Алины Раклановой», — указано в посте.
Бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. В магазине представлены футболки с оригинальными принтами, шорты, платья, юбки, рубашки, брюки. Отдел находится на первом этаже.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Спешиlove» скоро откроется магазин сетевого турецкого бренда. Бренд является одним из популярных в Турции и других странах.
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