Пермский ТЦ заменил ушедшие европейские бренды турецкими

Цены в новом отделе — примерно как в ушедшем H&M Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРК «СпешиLove» нашли замену ушедшим европейским брендам одежды. Там откроется турецкий бренд одежды MAVI, сообщили URA.RU в администрации ТРК.

«Точную дату открытия назвать не можем. Ориентировочно это произойдет в сентябре», — рассказали URA.RU в торговом центре.

MAVI — турецкий бренд модной одежды. В Турции он является лидером джинсового рынка и продается в 50 странах, в том числе США, Канада, Германия. В линейках бренда представлена женская и мужская повседневная одежда, а также аксессуары и одежда для фитнеса. Ценовая категория магазина сравнима с ушедшим брендом H&M. К примеру, джинсы в MAVI можно приобрести за 1500 — 5000 рублей. Новый отдел расположится на втором этаже напротив отдела Familia.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Планета» открылся магазин другого турецкого бренда. Эти магазины могут стать заменой ушедшим брендам. Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».