На ЕКАД столкнулись три грузовика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за ДТП парализовано движение автомобилей на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перед Верхней Пышмой. На месте аварии образовалась пробка протяженностью в несколько километров.

«Бензовоз двигался в сторону Перми, навстречу ему ехал мусоровоз КамАЗ. У него взорвалось колесо, его откинуло на бензовоз, за которым шла фура. Мусоровоз столкнулся с фурой лоб в лоб», — сообщает очевидец на видео, которое опубликовал telegram-канал «Екатеринбург N1».

Отмечается, что на данный момент на участке установлено реверсивное движение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливают все обстоятельства происшествия. Согласно данным Яндекс.Карты, на участке образовалась большая пробка.

Обновлено 17:30.

«ДТП произошло на ЕКАД в 13:40. Водитель КамАЗ двигался по Кольцевой автодороге в сторону Верхней Пышмы. Во время движения у КамАЗа лопнуло колесо. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом MAN, а потом врезался в грузовой Mercedes. Водитель Mercedes пострадал, доставлен в больницу. Водитель КамАЗа скончался в машине скорой помощи», — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге огромная железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковое авто KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку. От удара у машины смяло крышу и выбило стекла. Также металлоконструкция задела фургон, ехавший за иномаркой. Авария произошла утром 25 июля на Объездной автодороге.

Скриншот Яндекс. Карты