В Перми скончался бывший депутат-промышленник

03 августа 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимиру Шатрову было 67 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти экс-депутата заксобрания Пермского края, бывшего гендиректора НПО «Искра» Владимира Шатрова. Об этом сообщает пресс-служба ЗС на своем сайте. «На 68-м году ушел из жизни Владимир Борисович Шатров. Не стало профессионала своего дела, чья трудовая биография связана со становлением и развитием сферы машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в нашем регионе. Законодательное собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлые воспоминания об Владимире Борисовиче навечно останутся в наших сердцах», — говорится в сообщении. Владимир Шатров родился в Костромской области. Окончил Пермский политехнический институт, имеет степень кандидата технических наук. После университета он работал на Моторостроительном заводе им. Свердлова. После работы в конструкторском бюро Шатров устроился на Пермский завод химического оборудования. В НПО «Искра» Шатров пришел в 1989 главным технологом. В 2012 году стал генеральным директором, откуда уволился в 2019 году. Был депутатом законодательного собрания в созыве 2016—2021 гг.

Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти экс-депутата заксобрания Пермского края, бывшего гендиректора НПО «Искра» Владимира Шатрова. Об этом сообщает пресс-служба ЗС на своем сайте. «На 68-м году ушел из жизни Владимир Борисович Шатров. Не стало профессионала своего дела, чья трудовая биография связана со становлением и развитием сферы машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в нашем регионе. Законодательное собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлые воспоминания об Владимире Борисовиче навечно останутся в наших сердцах», — говорится в сообщении. Владимир Шатров родился в Костромской области. Окончил Пермский политехнический институт, имеет степень кандидата технических наук. После университета он работал на Моторостроительном заводе им. Свердлова. После работы в конструкторском бюро Шатров устроился на Пермский завод химического оборудования. В НПО «Искра» Шатров пришел в 1989 главным технологом. В 2012 году стал генеральным директором, откуда уволился в 2019 году. Был депутатом законодательного собрания в созыве 2016—2021 гг.