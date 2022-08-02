В Кургане обсуждают выкуп кетовской школы

В Курганской области обсуждают выкуп новой школы в селе Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области обсуждают выкуп новой школы в селе Кетово. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Власти Курганской области и инвестор, построивший кетовскую школу, договорились о цене. Стоимость составит ту сумму, которую предлагало правительство и обозначена в экспертизе», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что речь идет о выкупе основного здания школы, куда 1 сентября пойдут учиться кетовские дети.

По данным еще одного источника, условия выкупа школы были согласованы с Москвой. По информации сайта правительства Курганской области, которая была опубликована 3 августа, губернатор Вадим Шумков провел переговоры с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Глава региона рассказал министру о реализации программы модернизации учреждений образования и обсудили другие вопросы.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с выкупом школы. В правительстве пообещали дать ответ позже. До директора компании-застройщика Андрея Лушникова дозвониться не удалось.

Школу в селе Кетово на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать здание, так как область оценила его в 738 млн рублей, а застройщик требовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта не удалось, поэтому школа почти два года пустовала.