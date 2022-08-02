В Кургане обсуждают выкуп кетовской школы

В Курганской области обсуждают выкуп новой школы в селе Кетово. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.
«Власти Курганской области и инвестор, построивший кетовскую школу, договорились о цене. Стоимость составит ту сумму, которую предлагало правительство и обозначена в экспертизе», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что речь идет о выкупе основного здания школы, куда 1 сентября пойдут учиться кетовские дети.
По данным еще одного источника, условия выкупа школы были согласованы с Москвой. По информации сайта правительства Курганской области, которая была опубликована 3 августа, губернатор Вадим Шумков провел переговоры с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Глава региона рассказал министру о реализации программы модернизации учреждений образования и обсудили другие вопросы.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с выкупом школы. В правительстве пообещали дать ответ позже. До директора компании-застройщика Андрея Лушникова дозвониться не удалось.
Школу в селе Кетово на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать здание, так как область оценила его в 738 млн рублей, а застройщик требовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта не удалось, поэтому школа почти два года пустовала.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Курганской области обсуждают выкуп новой школы в селе Кетово. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Власти Курганской области и инвестор, построивший кетовскую школу, договорились о цене. Стоимость составит ту сумму, которую предлагало правительство и обозначена в экспертизе», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что речь идет о выкупе основного здания школы, куда 1 сентября пойдут учиться кетовские дети. По данным еще одного источника, условия выкупа школы были согласованы с Москвой. По информации сайта правительства Курганской области, которая была опубликована 3 августа, губернатор Вадим Шумков провел переговоры с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Глава региона рассказал министру о реализации программы модернизации учреждений образования и обсудили другие вопросы. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с выкупом школы. В правительстве пообещали дать ответ позже. До директора компании-застройщика Андрея Лушникова дозвониться не удалось. Школу в селе Кетово на 1100 мест построила компания «Эверест» в 2019 году. Власти отказались выкупать здание, так как область оценила его в 738 млн рублей, а застройщик требовал не менее 1,1 млрд рублей. Достичь согласия по стоимости объекта не удалось, поэтому школа почти два года пустовала.