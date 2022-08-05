Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму

В жаркое время пиво рведит организму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В жару пиво обезвоживает организм, а за счет содержания сахара хочется пить еще больше, кроме того, алкоголь способствует головокружению, повышению или понижению давления. Поэтому пиво в жаркую погоду лучше не пить. Об этом URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Пиво нельзя пить в жару. Оно оказывает мочегонное действие, то есть и так обезвоженному организму будет еще сложнее. Но дело не только в этом. Повышение сахара в жару не нужно, захочется пить, мы все знаем, что после соленого и сладкого хочется пить. Все потому, что организм пытается вывести все это, повреждаются сосуды», — рассказала Елена Соломатина.

Также в жару из-за пива могут усилиться проблемы с давлением. «В жару и так сгущается кровь и дополнительно сгущать ее не стоит. И также это алкоголь. Он будет оказывать негативное влияние на состояние человека. У многих и так кружится голова, падает давление или повышается. Пиво будет способствовать этому. Кого-то даже с одного стаканчика развезет так, что и не встанет, а у кого-то спровоцирует повышение давления. Все индивидуально, но в любом случае не стоит употреблять пиво в жару», — уточнила диетолог.

День пива отмечается 5 августа. Основателем праздника стал американец, владелец бара Джесс Авшаломов, который хотел привлечь посетителей в свое заведение. Раньше праздник имел фиксированную дату — 5 августа, но позже стал праздноваться в первую пятницу августа.